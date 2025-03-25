Іспанія

Англійський універсал Ліверпуля погодився на 200 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень (майже 240 тисяч євро).

Напередодні стало відомо про те, що правий захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд наближається до переходу в мадридський Реал цього літа на правах вільного агента.

Як повідомляє The Independent, 26-річний футболіст вже провів із "вершковими" переговори щодо п’ятирічного контракту із зарплатою понад 200 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, а також значним бонусом за підписання. Фінансові умови угоди вже загалом погоджені, однак залишаються нюанси щодо структури виплат.

Очікується, що Александер-Арнольд приєднається до Реала на правах вільного агента після закінчення свого контракту з Ліверпулем. Раніше таким шляхом до мадридського клубу приєднувалися Кіліан Мбаппе, Давід Алаба та Антоніо Рюдігер.

Футболіст, який дебютував за "червоних" у 2016 році, за свою кар’єру виграв Лігу чемпіонів, АПЛ, Кубок Англії та клубний чемпіонат світу. Цього сезону Ліверпуль залишається головним претендентом на титул у Прем’єр-лізі.

Якщо угода буде завершена, Александер-Арнольд возз’єднається в Мадриді зі своїм партнером по збірній Англії Джудом Беллінгемом. Зазначається, що Ліверпуль ситуацію з вирогідним переходом Трента в Реал ніяк не коментує.