Англія

Серб може повернутися до Англії.

Лондонський Челсі та Манчестер Сіті зацікавлені в трансфері воротаря італійського Торіно Вані Мілінкович-Савича. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, головний тренер "пенсіонерів" Енцо Мареска незадоволений грою голкіперів своєї команди Роберта Санчеса та Філіпа Йоргенсена, тому влітку лондонці збираються придбати нового голкіпера.

В свою чергу, Манчестер Сіті шукає заміну для 31-річного Едерсона, який в літнє трансферне вікно може переїхати до Саудівської Аравії.

Зазначається, що в контракті 28-річного серба, який спливає влітку 2026 року, є пункт про відступні в розмірі 20 млн. євро.

Цього сезону Ваня Мілінкович-Савич провів за Торіно 31 матч, пропустив 34 м'ячі та відіграв 10 разів "на нуль".