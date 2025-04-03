Серб може повернутися до Англії.
Ваня Мілінкович-Савич, getty images
03 квітня 2025, 15:57
Лондонський Челсі та Манчестер Сіті зацікавлені в трансфері воротаря італійського Торіно Вані Мілінкович-Савича. Про це повідомляє Tuttosport.
За інформацією джерела, головний тренер "пенсіонерів" Енцо Мареска незадоволений грою голкіперів своєї команди Роберта Санчеса та Філіпа Йоргенсена, тому влітку лондонці збираються придбати нового голкіпера.
В свою чергу, Манчестер Сіті шукає заміну для 31-річного Едерсона, який в літнє трансферне вікно може переїхати до Саудівської Аравії.
Зазначається, що в контракті 28-річного серба, який спливає влітку 2026 року, є пункт про відступні в розмірі 20 млн. євро.
Цього сезону Ваня Мілінкович-Савич провів за Торіно 31 матч, пропустив 34 м'ячі та відіграв 10 разів "на нуль".