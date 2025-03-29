Англія

Лондонці хочуть отримати чемпіона Європи.

Керівництво лондонського Челсі розпочало перемовини щодо переходу вінгера Атлетік Більбао Ніко Вільямса. Про це повідомляє Teamtalk.

За інформацією джерела, у контракті 22-річного іспанця є пункт про викуп за 58 млн. євро.

Зазначається, що потенційний перехід Вільямса до Челсі може ускладнитися в разі, якщо лондонський клуб не кваліфікується в Лігу чемпіонів за підсумками поточного сезону, оскільки іспанський футболіст мріє грати в цьому турнірі.

Чинна трудова угода гравця з басками розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

Цього сезону Ніко Вільямс відіграв за Атлетік 37 матчів, забив дев'ять голів та віддав сім результативних передач.