Англія

Легенда дограє останні матчі в складі Сіті.

Капітан Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне оголосив про те, що він покине команду по завершенні цього сезону.

"Любий Манчестер. Побачивши це, ви напевно зрозуміли, до чого все йде. Я скажу прямо – ці місяці будуть для мене останніми як гравець Манчестер Сіті.

Мені важко це писати, але як футболісти, ми всі знаємо, що зрештою цей день настане. Він настав – і ви заслуговуєте почути це від мене.

Футбол привів мене до вас і до цього міста. Я слідував за мрією, не знаючи, що це змінить моє життя. Це місто. Цей клуб. Ці люди... Вони дали мені все. В мене не було вибору, окрім як теж віддати їм все. І вгадайте що? Ми виграли все!

Подобається нам це чи ні, але час прощатися. Моя родина та я вдячні цьому місцю. Манчестер назавжди буду в паспортах моїх дітей і, що важливіше, в їхніх серцях. Він завжди буде нашим домом. Ми не можемо достатньо віддячити клуб, місто, персонал, партнерів, друзів та родину за ці 10 років.

Кожна історія закінчується, але ця точно була найкращою главою. Насолоджуймось останніми моментами разом", — написав бельгієць.

​Кевін Де Брюйне приєднався до Манчестер Сіті в серпні 2015 року. Він провів свій 400-й матч за клуб у переможному поєдинку проти Вест Гема з рахунком 4:1. Загалом, на той момент він зіграв 400 матчів, забив 106 голів та зробив 174 асисти.