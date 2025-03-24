Ліга націй

Бельгійський хавбек поділився своїми думками після гри з Україною.

Півзахисник збірної Бельгії Кевін де Брюйне прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді плей-оф Ліги націй проти України (3:0).

"Нам це було потрібно. Увесь матч у нашому виконанні був хорошим. Знаєте, це було все або нічого. Ми просто мусили йти вперед. Мабуть, іноді краще грати з ножем біля горла.

Було важливо і необхідно здобути позитивний результат. Це додає впевненості на майбутнє. Тепер ми знаємо, що навіть проти такої сильної команди, як Україна, ми можемо створювати моменти та грати добре. Ми не повинні впадати в ейфорію, але ми можемо відштовхуватися від цього.

Ромелу завжди буде забивати свої голи, якщо ви будете створювати йому моменти. Він настільки ефективний. Він ніколи не втратить це вміння, навіть якщо одного дня завершить кар’єру", — наводить слова де Брюйне HLN.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бельгія — Україна.