Англія

Бельгієць, ймовірно, залишить Сіті влітку.

Хавбек Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне може змінити клубну прописку по завершенню поточного сезону.

За інформацією Foot Mercato, в послугах Де Брюйне зацікавлені Рівер Плейт, Галатасарай, Фенербахче та Сан-Дієго.

Але найбільший інтерес до гравця проявляє саудівський Неом із другого дивізіону чемпіонату країни. За інформацією джерела, Де Брюйне не проти приєднатися до цієї команди.

У сезоні-2024/2025 Де Брюйне зіграв 20 матчів у Прем'єр-лізі, забив два голи та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Голанд — найбільш високооплачуваний гравець АПЛ, Гвардіола — тренер.