Бельгієць, ймовірно, залишить Сіті влітку.
Кевін Де Брюйне, getty images
03 квітня 2025, 18:59
Хавбек Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне може змінити клубну прописку по завершенню поточного сезону.
За інформацією Foot Mercato, в послугах Де Брюйне зацікавлені Рівер Плейт, Галатасарай, Фенербахче та Сан-Дієго.
Але найбільший інтерес до гравця проявляє саудівський Неом із другого дивізіону чемпіонату країни. За інформацією джерела, Де Брюйне не проти приєднатися до цієї команди.
У сезоні-2024/2025 Де Брюйне зіграв 20 матчів у Прем'єр-лізі, забив два голи та віддав шість результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Голанд — найбільш високооплачуваний гравець АПЛ, Гвардіола — тренер.