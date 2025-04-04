Англія

Бірмінгемці хочуть бачити в своїх рядах турецького вундеркінда.

Керівництво бірмінгемської Астон Вілла спробує влітку оформити трансфер вінгера мадридського Реала Арди Гюлера. Про це повідомляє Teamtalk.

За інформацією джерела, спортивному директору "левів" Мончі дуже подобається гра 20-річного турка. Іспанець вбачає в ньому майбутню зірку світового рівня.

Реал не горить бажанням відпускати турецького футболіста, але розуміє, що Гюлер влітку може наполегливо вимагати перехід в іншу команду через відсутність стабільної ігрової практики.

Зазначається, що також інтерес до Гюлера проявляє Ліверпуль, втім керівництво "червоних" надає перевагу більш досвідченому виконавцю та зробить пропозицію Реалу лише у крайньому випадку. Також трансфер турка залежить від майбутнього Салаха на Енфілд Роуд.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Цього сезону Арда Гюлер відіграв за Реал 32 матчі, забив три голи та віддав сім результативних передач.