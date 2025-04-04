Бірмінгемці хочуть бачити в своїх рядах турецького вундеркінда.
Arda Güler, getty images
04 квітня 2025, 21:50
Керівництво бірмінгемської Астон Вілла спробує влітку оформити трансфер вінгера мадридського Реала Арди Гюлера. Про це повідомляє Teamtalk.
За інформацією джерела, спортивному директору "левів" Мончі дуже подобається гра 20-річного турка. Іспанець вбачає в ньому майбутню зірку світового рівня.
Реал не горить бажанням відпускати турецького футболіста, але розуміє, що Гюлер влітку може наполегливо вимагати перехід в іншу команду через відсутність стабільної ігрової практики.
Зазначається, що також інтерес до Гюлера проявляє Ліверпуль, втім керівництво "червоних" надає перевагу більш досвідченому виконавцю та зробить пропозицію Реалу лише у крайньому випадку. Також трансфер турка залежить від майбутнього Салаха на Енфілд Роуд.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.
Цього сезону Арда Гюлер відіграв за Реал 32 матчі, забив три голи та віддав сім результативних передач.