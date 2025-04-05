Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 31-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Евертон та лондонський Арсенал.

Евертон та лондонський Арсенал зіграють на Гудісон Парк у рамках тридцять першого туру англійської Прем'єр-ліги.

Девід Моєс, після поразки в дербі від Ліверпуля (0:1), використав із перших хвилин Паттерсона ліворуч у захисті, тоді як Іроегбунам гратиме в опорній зоні, а Ндіає розташується ліворуч у атаці. Віталій Миколенко через пошкодження до заявки не потрапив.

Мікель Артета, на тлі перемоги в дербі над Фулгемом (2:1), залучив до стартового складу Вайта та Ківьора в обороні, тоді як Жоржиньйо гратиме в центрі поля, а Стерлінг та Троссар долучаться до атаки. Олександр Зінченко на лаві запасних.

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Паттерсон — Гує, Іроегбунам — Гаррісон, Дукуре, Ндіає — Бету.

Запасні: Вірджинія, Кін, Макніл, Шерміті, Янг, Броя, Коулман, Алькарас, Гарнер.



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі — Жоржиньо, Меріно, Райс — Нванері, Стерлінг, Троссар.

Запасні: Нето, Тірні, Парті, Сака, Едегор, Мартінеллі, Тімбер, Зінченко, Говер.Гра Евертон — Арсенал почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.https://football.ua/games_online/97607.html