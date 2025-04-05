Англія

Даррен Інгленд став занадто помітною персоною під час стартовому матчу 31-го туру чемпіонату Англії.

У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушив у гості до Евертона на Гудісон Парк, де фінальний свисток зафіксував нічию 1:1 та вдосталь суперечливих епізодів щодо роботи та рішень бригади арбітрів на чолі з Дарреном Інглендом.

На 49-й хвилині Евертону вдалося зрівняти рахунок завдяки суперечливому пенальті (відео), який було призначено за, нібито, фол з боку вихованця Арсеналу Майлза Люїса-Скеллі у боротьбі з суперником Джеком Гаррісоном, але на цьому сюрпризи від Інгленда не завершилися.

Наприкінці матчу головний суддя призначив штрафний удар на користь Евертона після того, як нападник Арсеналу Леандро Троссар, намагаючись вибити м’яч, промахнувся й "влучив" буквально у повітря.

Та замість того, щоб дати вже виконати той призначений стандарт, від Інгленда несподівано пролунав фінальний свисток, що викликало хвилю обурення серед гравців у синіх футболках. Футболісти Евертона одразу ж оточили рефері, вказуючи на табло, яке демонструвало, що час матчу ще не вичерпано.

Після короткого замішання головний арбітр таки відновив гру, дозволивши господарям виконати штрафний удар. І хоч атака завершилася безрезультатно, занадто помітна як для рефері робота Даррена Інгленда стала головною причиною для обговорень за підсумками гри на Гудісон Парк.