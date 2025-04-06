Англія

Могутня АПЛ.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про рівень англійської Прем'єр ліги. Цитує нідерландського фахівця The Guardian.

"На мою думку, зараз ліга сильніша, ніж будь-коли. Я багато про це чую, тому що загалом рівень стає вищим. Навіть Пеп говорив, що, поки він живий, не буде ще однієї команди, яка набере понад 100 очок і виграє АПЛ чотири рази поспіль, оскільки дедалі більше клубів стають дійсно сильними. Я, як і він, увесь рік говорив, що у всіх команд, навіть у аутсайдерів, є футболісти, здатні грати в топ-клубах

Причина, через яку топові команди втрачають очки, полягає в тому, що ліга стає сильнішою, і те, що зараз у нас стільки очок — для нас це комплімент", — сказав Слот.

Наступний свій матч Ліверпуль проведе проти Фулгема. Гра відбудеться сьогодні, о 16:00 за київським часом.