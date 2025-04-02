Англія

Наставник "червоних" поділився своїми думками перед завершальною частиною сезону.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував майбутній заключний період матчів в англійській Прем'єр-лізі.

"Ми всі з нетерпінням чекаємо майбутніх дев'яти матчів у Прем'єр-лізі. На мій погляд, гравці виглядають відпочилими. Але не все було так погано.

Ми грали у фіналі проти Ньюкасла, дуже хорошої команди, і відмінно зіграли проти ПСЖ в Лізі чемпіонів. Я вважаю, що ми провели хороший матч, але, на жаль, програли по пенальті.

Тепер на нас чекає дев'ять фіналів. Ці матчі дуже важливі для нас, починаючи з гри з Евертоном. Не тільки через те, що це мерсисайдське дербі, а й тому, що у нас дуже гарне становище в АПЛ", — наводить слова Слота ВВС.

Свій найближчий матч Ліверпуль проведе проти Евертона. Гра відбудеться сьогодні, 2 квітня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Після 29 ігор Ліверпуль набрав 70 очок та лідирує в АПЛ, випереджаючи Арсенал (30 матчів) на дев'ять балів.