Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 31-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Фулгем та Ліверпуль.

Лондонський Фулгем та Ліверпуль зіграють у тридцять першому турі англійської Прем'єр-ліги на Крейвен Коттедж.

Марку да Сілва, після поразки в дербі від Арсеналу (1:2), використав із перших хвилин Бессі в центрі оборони, тоді як Сессеньйон та Івобі гратимуть на флангах атаки, яку очолить Муніз.

Арне Слот, на тлі перемоги в дербі над Евертоном (1:0), залучив до стартового складу Гакпо ліворуч в атаці.

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон — Берге, Лукич — Сессеньйон, Перейра, Івобі — Муніз.

Запасні: Бенда, Тете, Куенка, Рід, Керні, Сміт-Роу, Траоре, Вілліан, Хіменес.



Ліверпуль: Келлегер — Джонс, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Гравенберх, Собослаї — Салах, Жота, Гакпо.

Запасні: Ярош, Ендо, Діас, Нуньєс, К'єза, Елліотт, Цимікас, Кванса, Бредлі.



Гра Фулгем — Ліверпуль почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.