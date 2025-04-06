Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 31-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті.

Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті зіграють у дербі на Олд Траффорд у рамках тридцять першого туру англійської Прем'єр-ліги.

Рубен Аморім, на тлі поразки від Ноттінгем Форест (0:1), залучив до стартового складу Магвайра в трійці центральних захисників, тоді як Гойлунн очолить атаку.

Хосеп Гвардіола, після перемоги над Лестером (2:0), використав із перших хвилин Ковачича в опорній зоні, тоді як Бернарду Сілва, Де Брюйне та Фоден розташуються під нападником.

Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро, Магвайр, Мазрауї — Далот, Каземіро, Угарте, Доргу — Фернандеш, Гарначо — Гойлунн.

Запасні: Баїндир, Амасс, Кьюконкі, Лінделеф, Шоу, Еріксен, Маунт, Обі, Зіркзе.



Манчестер Сіті: Едерсон — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Гюндоган, Ковачич — Сілва, Де Брюйне, Фоден — Мармуш.

Запасні: Ортега, Гріліш, Доку, Гонсалес, Рейс, Савіо, Хусанов, Льюїс, Макейті.



Гра Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.