Англія

Наявні воротарі не переконали головного тренера "синіх".

Під час літнього трансферного вікна-2025 Челсі може придбати нового голкіпера, передає Ніколо Скіра.

Журналіст пише, що жодному з наявних воротарів "синіх" не вдалося переконати керманича клубу Енцо Мареску в своїй спроможності бути основним гравцем на цій позиції, тож спеціаліст збирається попрацювати над пошуком нового виконавця.

У складі Челсі наразі перебувають чотири голкіпери, а саме Роберт Санчес, Філіп Йоргенсен, Маркус Беттінеллі й Лукас Бергстрем, тоді як Габріел Слоніна представляє молодіжну команду лондонців.

Також зазначимо, що влітку до "синіх" з оренд повернуться Джордже Петрович (Страсбур), Кепа Аррісабалага (Борнмут) і Майк Пендерс (Генк).

Раніше повідомлялося, що Челсі й Манчестер Сіті претендують на воротаря Торіно.