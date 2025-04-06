Наявні воротарі не переконали головного тренера "синіх".
Енцо Мареска й Роберт Санчес, Getty Images
06 квітня 2025, 23:18
Під час літнього трансферного вікна-2025 Челсі може придбати нового голкіпера, передає Ніколо Скіра.
Журналіст пише, що жодному з наявних воротарів "синіх" не вдалося переконати керманича клубу Енцо Мареску в своїй спроможності бути основним гравцем на цій позиції, тож спеціаліст збирається попрацювати над пошуком нового виконавця.
У складі Челсі наразі перебувають чотири голкіпери, а саме Роберт Санчес, Філіп Йоргенсен, Маркус Беттінеллі й Лукас Бергстрем, тоді як Габріел Слоніна представляє молодіжну команду лондонців.
Також зазначимо, що влітку до "синіх" з оренд повернуться Джордже Петрович (Страсбур), Кепа Аррісабалага (Борнмут) і Майк Пендерс (Генк).
Раніше повідомлялося, що Челсі й Манчестер Сіті претендують на воротаря Торіно.