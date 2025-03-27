Англія

У керівництві чемпіонату Англії пішли назустріч Челсі й Манчестер Сіті.

Клуби англійської Прем'єр-ліги узгодили дати літнього трансферного вікна-2025, передає офіційний сайт турніру.

Спочатку трансферне вікно відкриється 1 червня й закриється 10-го. Це пов'язано з реєстрацією складів на Клубний чемпіонат світу, в якому братимуть участь Челсі та Манчестер Сіті.

Трансферне вікно в АПЛ наступного літа вдруге відкриється вже 16 червня й закриється 1 вересня.

Нагадаємо, "містяни" потрапили до квартету G, де протистоятимуть Ювентусу, Аль-Айну й Відаду, тоді як "сині" опинилися в групі D і зустрінуться з Фламенго, Есперансом. Третім суперником лондонців мав бути Леон, але мексиканський клуб виключили з турніру через порушення правил власності.

Оновлений Клубний чемпіонат світу проходитиме з 15 червня по 13 липня. Раніше стало відомо, що переможець турніру отримає до 125 млн доларів США.