Англія

Футболіст Аталанти може приєднатись до англійського гранда.

Ліверпуль виявляє інтерес до півзахисника Аталанти Едерсона, пише TEAMtalk.

За даними джерела, англійський клуб готовий запропонувати за 25-річного бразильця суму близько 60 мільйонів євро.

Едерсон приєднався до Аталанти у 2022 році та став ключовим гравцем команди, зігравши 131 матч, забивши 12 голів та зробивши чотири результативні передачі. У поточному сезоні він відзначився чотирма голами та двома асистами в 41 матчі.

Окрім Ліверпуля, інтерес до Едерсона проявляють Манчестер Юнайтед, Атлетіко Мадрид та Ювентус. Відомо, що сам гравець зацікавлений у переході до англійської Прем'єр-ліги, але конкретного пріоритету щодо клубу не має. ​

Аталанта готова розглянути пропозиції щодо трансферу Едерсона та вже шукає потенційних замін, зокрема цікавиться Тіно Анджоріном з Емполі.