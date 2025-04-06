Англія

Команда Арне Слота не встояла перед Фулгемом.

Ліверпуль поступився Фулгему в матчі 31-го туру АПЛ на "Крейвен Коттедж" з рахунком 2:3.

Це перша виїзна поразка мерсисайдців в цьому сезоні АПЛ і загалом друга в цій кампанії АПЛ. У вересні минулого року "червоні" поступились Ноттінгем Форест на Енфілді 0:1.

Ліверпуль випереджає найближчого переслідувача Арсенал на 11 очок за сім турів до завершення чемпіонату.

Раніше Арне Слот заявляв, що зараз Прем'єр ліга сильніша, ніж будь-коли.