Англія

У Миколенка може з'явитися німецький одноклубник.

Керівництво Евертона виявляє інтерес до півзахисника німецького Фрайбурга Мерліна Реля. Про це повідомляє Kicker.

За інформацією джерела, трансфер 22-річного німця може обійтися "ірискам" приблизно у 30 млн. євро, що потенційно може зробити його рекордним в історії "бразильців з Брайсгау".

Зазначається, що головний тренер Евертона Девід Моєс схвально відгукується про Реля після того, як минула команда шотландського фахівця Вест Гем зустрічався з Фрайбургом в рамках Ліги Європи.

Трансфермаркт оцінює гравця у 12 млн. євро.

Цього сезону Мерлін Рель відіграв за Фрайбург 17 матчів та зробив одну результативну передачу. Наразі німець перебуває поза грою через травму п'яти.