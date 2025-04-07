Англія

Дубль Мерфі та гол Барнса у ворота колишнього клубу вирішили долю протистояння ще у першому таймі.

Ньюкасл Юнайтед здобув упевнену перемогу над Лестер Сіті у матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги.

Команда Едді Гау вирішила долю поєдинку на свою користь ще до перерви, тричі вразивши ворота господарів.

Джейкоб Мерфі оформив дубль уже до 11-ї хвилини, скориставшись слабкою грою захисту "лисиць", а на 35-й хвилині Гарві Барнс довершив розгром голом своїй колишній команді. Лестер виглядав розгублено, а перші зміни Руд ван Ністелрой зробив одразу після перерви, однак і це не допомогло якось змінити ситуацію на табло.

Ньюкасл контролював ситуацію і після перерви, зберігши комфортну перевагу, змістив Ман Сіті з 5 місця таблиці АПЛ, скоротивши відставання від Челсі до одного пункту за наявності в себе матчу в запасі. Щодо Лестера, то шансів на спасіння місця в еліті майже не залишилося.

Лестер — Ньюкасл Юнайтед 0:3

Голи: Мерфі, 3, 11, Барнс, 35

Лестер: Германсен — Фас, Коуді, Томас — Джастін (Перейра, 74), Ндіді, Сумаре, Крістіансен (Буонанотте, 46) — Дака (Мавідіді, 46), Ель-Ханнус (Монга, 74) — Варді

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Крафт, 87), Шер, Берн, Лівраменто — Гімараес (Лонгстафф, 65), Тоналі, Жоелінтон (Майлі, 65) — Мерфі (Осула, 72), Ісак (Вілсон, 72), Барнс

Попередження: Ндіді, Джастін