Англія

Видатне досягнення 15-річного юнака.

Талановитий вінгер Лестера 15-річний Джеремі Монга увійшов в історію АПЛ, ставши другим наймолодшим гравцем в історії чемпіонату.

Монга дебютував у матчі проти Ньюкасла (0:3) 7 квітня, вийшовши на поле на 75-й хвилині. Цей вражаючий дебют дозволив йому вписати своє ім'я в історію англійського футболу, адже йому лише 15 років і 297 днів. Попередній рекорд належав Гарету Бейлу, який дебютував у Прем'єр-лізі у 16 років.

Нагадаємо, Перемога підняла Ньюкасл на п'яте місце з 53 очками. Лестер залишається на 19-му місці з 17 очками після 31 матчу.

Відеоогляд матчу дивіться на Football.ua.