Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 7 квітня 2025 року.
Лестер Сіті - Ньюкасл Юнайтед, Getty Images
08 квітня 2025, 10:50
7 квітня на стадіоні "Кінг Пауер" відбувся матч Англійської Прем'єр-ліги між Лестер Сіті та Ньюкаслом. Ньюкасл здобув переконливу перемогу з рахунком 3:0.
Перемога підняла Ньюкасл на п'яте місце з 53 очками. Лестер залишається на 19-му місці з 17 очками після 31 матчу.
Огляд матчу:
Лестер — Ньюкасл Юнайтед 0:3
Голи: Мерфі, 3, 11, Барнс, 35
Лестер: Германсен — Фас, Коуді, Томас — Джастін (Перейра, 74), Ндіді, Сумаре, Крістіансен (Буонанотте, 46) — Дака (Мавідіді, 46), Ель-Ханнус (Монга, 74) — Варді
Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Крафт, 87), Шер, Берн, Лівраменто — Гімараес (Лонгстафф, 65), Тоналі, Жоелінтон (Майлі, 65) — Мерфі (Осула, 72), Ісак (Вілсон, 72), Барнс
Попередження: Ндіді, Джастін