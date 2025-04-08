Англія

Тренер висловився про Тімбера.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився про захисника команди Юррієна Тімбера, який є конкурентом Олександра Зінченка на цій позиції.

"Він дуже важливий для нас. Ймовірно, ніхто не розумів, що за гравця ми підписали, доки він не прийшов і не показав, що вміє.

Він здатний грати на різних позиціях і виконувати різні вимоги. При цьому він завжди стабільний. Сподіваюся, у матчі з Реалом він буде у своїй найкращій формі. Він природжений лідер. На жаль, його початковий етап кар'єри тут був затьмарений неприємною травмою", — сказав Артета.

​У сезоні-2024/2025 Юррієн Тімбер забив один гол у Прем'єр-лізі. Крім того, він відзначився одним голом у Лізі чемпіонів УЄФА.