Іспанія

Бельгійський воротар збирається допомогти "вершковим" у першому матчі 1/4 Ліги чемпіонів на Емірейтс Стедіум.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал прийматиме на Емірейтс мадридський Реал.

Напередодні цього протистояння основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа, який пропустив через пошкодження три останні гри команди, розповів про свій стан здоров'я напередодні матчу з "канонірами".

"Почуваюся добре. Був невеликий дискомфорт, але нічого серйозного — це буденна ситуація. Провів кілька тренувань і готовий до гри. Нам потрібно змінити підхід у Лізі чемпіонів — ми хочемо показати якісний футбол і перемогти.

Ми добре знаємо, як оборонятися при стандартах, і спробуємо уникнути голів після кутових. Усе залежить від концентрації і готовності, але також багато що визначає рівень суперника. Якщо подача ідеальна — захищатися складніше. Сподіваюся, ми ретельно підготуємося.

На старті сезону я отримав дві травми привідного м’яза. Одна — через удари, інша — можливо, через поспішне повернення. Потім все було стабільно, а ця остання проблема була незначною. Ми вирішили не ризикувати й дати мені зіграти завтра, а не в суботу", — цитує слова Тібо Куртуа офіційний сайт УЄФА.