Англія

Бразильський нападник зацікавлений у переході до табору "червоних дияволів", навіть якщо клуб залишиться без ЛЧ.

Нападник Вулвергемптона Матеус Кунья опинився в полі зору Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє журналіст Give Me Sport Бен Джейкобс, представники 25-річного бразильця незабаром прибудуть до Англії для проведення переговорів із манкуніанцями.

У контракті Куньї з Вулвергемптоном передбачена клаусула в розмірі 62,5 млн фунтів стерлінгів, яка активується цього літа. Ноттінгем Форест також виявляє інтерес до гравця, тоді як у Арсеналі думки щодо потенційного трансферу розділилися.

Сам Кунья налаштований позитивно щодо можливого переходу в МЮ, і навіть у разі відсутності Ліги чемпіонів наступного сезону (якщо клуб не виграє Лігу Європи), це не стане вирішальним фактором для його вибору.

Нагадаємо, раніше Матеус Кунья особисто заявив про бажання змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.