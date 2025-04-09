Англія

18-річний захисник залишається в рідному клубі до 2029 року.

Молодий правий захисник Калеб Кпорха продовжив контракт із Крістал Пелас до літа 2029 року. Про це повідомляє офіційний сайт "орлів"

18-річний англієць приєднався до академії клубу у 2021 році та швидко прогресував, дебютувавши за першу команду у листопаді 2024-го в матчі проти Фулгема.

Кпорха вже встиг зіграти у Прем’єр-лізі, Кубку Англії та Кубку ліги, а також дебютував за збірну Англії U-19. Після підписання нової угоди гравець зазначив, що щасливий у клубі та прагне продовжувати розвиватися.

Всього Калеб Кпорха провів за першу команду Крістал Пелес 57 хвилин у чотирьох матчах у всіх турнірах — усі припали на поточний сезон.