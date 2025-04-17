Англія

Розповідаємо на прикладі Брайтона.

Раціони сучасних гравців значно відрізняються від звичних тостів з шинкою чи лазаньї з картоплею фрі. Сьогодні це меню більше схоже на вишукану пропозицію елітного ресторану. І про це з перших вуст розповідає шеф-кухар Брайтона Вілл Карвалью.

Що їдять професійні футболісти протягом тижня?

Можливо, ви уявляєте лише варені овочі або столи, заставлені ікрою й екзотичними фруктами. Насправді вибір набагато ширший. За словами Карвалью, меню формується з урахуванням потреб спортсменів на кожному етапі тренувального процесу.

«Ми постійно шукаємо додаткові можливості — щоб гравці не лише були готові до матчів, а й добре відновлювались після них», — пояснює він.

Так, не кожен аматор може дозволити собі такий розкішний раціон, але, як зазначає шеф, навіть спортсмени-любителі можуть організувати харчування так, щоб ефективно поєднувати тренування з роботою й життям. Сучасний підхід до здорового способу життя цьому тільки сприяє.

Сніданок

«День починається зі сніданку, — каже Карвалью. — У нас є вибір: яйця пашот або скрембл, вешенки з петрушкою, запечені або тушковані томати, шпинат на пару, печена квасоля, помідори сливки з песто та моцарелою».

До цього додаються американські панкейки, енергетичні батончики з фініками й ваніллю або малиново-медові, кілька видів вівсянки: з кавою й мигдалем, соєво-вівсяна, бірхер мюслі, а також запечений варіант вівсяної каші.

Є окрема омлет-станція, де можна самостійно обрати інгредієнти: моцарела, фета, індиче прошуто, рукола, шпинат, печериці, болгарський перець, червона й зелена цибуля, халапеньйо, чилі, томати чері та варена картопля.

Серед холодних страв — індиче м’ясо, копчений лосось із долькою лимона, терта морква й буряк, молодий шпинат, грецький йогурт, домашня гранола, зернистий сир, мед, авокадо, мікс насіння (гарбуз, соняшник, чіа), а також цільнозернові бейгли, горіхи й сухофрукти.

І, звісно, відомий у клубі фреш-бар з апельсиновим соком, в який можна додати імбир, куркуму, кейл (різновид капусти), буряк, ананас, ківі, селеру, моркву, вишню, кавун, диню, грушу й яблуко. Плюс імбирні шоти, кефір і комбуча.

Обід

Меню в Брайтоні часто оформлюється тематично — за країнами або регіонами світу.

«Наприклад, якщо це кухня Близького Сходу, ми подаємо гостру білу рибу, а також шашлички з курки й баранини. Залишається стандарт — ескалоп з індички на грилі, і є окрема станція з фалафель-бургерами для веганів», — розповідає шеф.

День матчу

Підготовка до матчу — особливий процес, і харчування тут відіграє ключову роль.

«За день до гри ми робимо акцент на вуглеводи. Завжди є дві основні позиції: піца та аранчіні*», — каже Карвалью.

*Аранчіні - страва сицилійської кухні. Є обсмаженими або в деяких випадках запеченими кульками з рису діаметром 8–10 см, зазвичай начинені м'ясом, іноді разом з моцарелою, томатним соусом і зеленим горошком.

До цього додаються різноманітні картопляні й овочеві страви. Наприклад, батата харра (гостра картопля), обсмажений гарбуз по-афганськи з крихтами фети, овочі з соусом тахіні. З рисових страв — сайадіє (пряний рис без риби) і харіра (ситний суп).

Пасту тут люблять — і подають одразу вісім видів з різними соусами: зеленим і червоним песто, томатним, "білим" з підвищеним вмістом білка й вуглеводів, болоньєзе з яловичиною та всіма традиційними додатками.

На гриль-станції: стейк вагю, курка су-від, яку доводять на грилі, і свіжа риба дня. Завдяки близькому розташуванню до моря, рибне меню завжди на найвищому рівні.

Обов’язково є дві "енергетичні" салатні позиції — з високим вмістом білка для балансу в раціоні.

Десерт

І наостанок — солодке. Як зізнається Карвалью, у кожного гравця свої улюблені страви, але є один незмінний пункт у меню:

«Перед матчем у нас завжди подається ванільний рисовий пудинг. Це вже класика і традиція клубу».

Такий підхід до харчування — це не просто про смачну їжу, а про науку, уважність до деталей і турботу про кожен етап відновлення та підготовки гравців. І хоча повторити все це вдома складно, щось із цього точно можна адаптувати до свого життя.

The Telegraph