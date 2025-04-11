Англія

Бразилець може повернутись до Англії.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола виявив зацікавленість у придбанні бразильського вінгера Рафіньї з Барселони.

За повідомленнями іспанського видання El Nacional, англійський клуб готує пропозицію близько 100 мільйонів євро за гравця Барси.

Рафінья, який приєднався до Барселони у 2022 році з Лідса за 58 мільйонів євро, став ключовим гравцем каталонського клубу. Попри те, що Барселона наразі не планує продавати Рафінью, фінансові труднощі клубу можуть змусити керівництво розглянути вигідні пропозиції. Окрім Манчестер Сіті, інтерес до бразильця також проявляють Ньюкасл та клуби з Саудівської Аравії.

У поточному сезоні бразилець забив 27 голів у 44 матчах всіх турнірів.