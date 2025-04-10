Іспанія

Каталонці хочуть підсилити крила атаки.

Керівництво Барселони визначилося з пріоритетною трансферною метою клубу на найближче літо. Про це повідомляє іспанський портал Sport.es.

За інформацією джерела, "синьо-гранатові" хочуть влітку придбати вінгера Ліверпуля Луїса Діаса. Сам колумбієць також бажає приєднатися до каталонської команди.

Тим не менш, "червоні" хочуть отримати за свого гравця 75 млн. євро, що може стати великою перешкодою для "Барси" у здійсненні цього трансферу. Якщо Барселоні не вдасться знизити ціну на 28-річного колумбійця, вони повернуться до кандидатури вінгера Атлетік Більбао Ніко Вільямса, "клаусула" якого складає 58 млн. євро.

Зазначається, що Діасом також цікавляться саудівські Ан-Наср та Аль-Ахлі, які можуть собі дозволити заплатити запитувану Ліверпулем суму грошей.

Цього сезону Луїс Діас відіграв за Ліверпуль 44 матчі, забив 14 голів та віддав 8 результативних передач.