Іспанія

Француз зазначив, що каталонці постійно вдосконалюються.

Захисник Барселони Жюль Кунде пояснив причини успіху команди в поточному сезоні.

Перед початком кампанії посаду головного тренера "синьо-гранатових" обійняв Ганс-Дітер Флік, який змінив Хаві Ернандеса.

"Що змінилося в цьому сезоні? Думаю, слід віддати належне Фліку. Він чудовий тренер, зміг поставити свій футбол. Він хоче, щоб команда домінувала і високо пресингувала, і ми прекрасно розуміємо його вимоги. Ми постійно вдосконалюємося з самого початку сезону, але де в чому нам ще належить додати", — сказав Кунде.

Нещодавно Барселона розгромила дортмундську Боруссію в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (4:0).