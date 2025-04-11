Англія

Лідер АПЛ і зірковий єгиптянин домовилися про новий контракт без підвищення окладу — 25 млн фунтів стерлінгів на рік.

Напередодні зірковий нападник Мохамед Салах підписав новий контракт із Ліверпулем, який продовжує його перебування на Енфілді до літа 2027 року.

Як повідомляє The Telegraph, умови угоди співпраці між єгипетським вінгером і "червоними" залишаються незмінними — Мо зароблятиме близько 25 мільйонів фунтів стерлінгів на сезон. Саме стільки лідер атаки Ліверпуля отримував і за попереднім контрактом.

Попри численні чутки про перехід до Саудівської Аравії з набагато більшими фінансовими перспективами, Салах обрав стабільність та боротьбу за трофеї у Європі. Його зарплата не зросла, адже “Ліверпуль” залишився вірним своїй фінансовій моделі й відмовився переглядати умови на користь гравця.

Зазначається, що контракт Салаха містить звичні бонуси за результативність, але не передбачає жодного різкого зростання окладу. Керівництво Ліверпуля вважає нову угоду важливою для стабільності команди, проте чітко дотримується політики стриманих витрат навіть щодо своїх зірок.