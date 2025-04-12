Англія

Зрада "канонірів".

Лондонський Тоттенгем призначив на посаду генерального директора клубу Виная Венкатешама. Про це повідомляє офіційний сайт "шпор".

Зазначається, що 44-річний функціонер розпочне свою діяльність на новому місці роботи влітку. Раніше він 14 років працював в лондонському Арсеналі, пройшовши шлях від керівника відділу глобальних зв'язків до генерального директора.

До цього Венкатешам входив до оргкомітету Олімпіади-2012 в Лондоні та до виконкому Асоціації європейських клубів. Наразі він є членом наглядової ради Британської Олімпійської Асоціації.

Голова правління Тоттенгема Деніел Леві розповів, що "знає Виная вже багато років і радий роздобути в клуб таку талановиту людину".

Раніше повідомлялося, що Постекоглу встановив черговий антирекорд в якості керманича Тоттенгема.