Англія

"Шпори" під керівництвом австралійця знову поступилися Челсі в АПЛ.

Тоттенгем у 30-му турі чемпіонату Англії-2024/25 зазнав виїзної поразки від Челсі (0:1).

За даними Squawka, головний тренер "шпор" Анже Постекоглу встановив новий антирекорд. Австралієць став єдиним, хто в перших чотирьох матчах АПЛ проти "синіх" привів Тоттенгем до чотирьох невдач.

Підопічні 59-річного спеціаліста йдуть 14-ми в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи 34 залікових бала після 30-ти зіграних матчів. Від зони вильоту лондонський клуб відділяють 14 очок.

Контракт "шпор" із Постекоглу розраховано до кінця червня 2027 року. Раніше повідомлялося, що для керівництва Тоттенгема фаворитом на роль наступника Анже є головний тренер Борнмута Андоні Іраола.