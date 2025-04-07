Англія

Француз може опинитись в англійському чемпіонаті.

Тоттенгем виявляє інтерес до нападника Парі Сен-Жермен Рандаля Коло Муані, повідомляє TeamTalk.

Клуб планує відновити спроби підписати гравця, якщо Ювентус, де Коло Муані наразі перебуває в оренді, не здійснить його викуп після завершення сезону. ​

Віцечемпіон світу приєднався до Ювентуса в січні 2025 року на правах оренди без опції викупу. Зміни в тренерському штабі Ювентуса та фінансова ситуація клубу можуть вплинути на рішення щодо його майбутнього. ​

Раніше, під час зимового трансферного вікна, Тоттенгем вже намагався підписати Коло Муані, проте гравець обрав перехід до Ювентуса.

Наразі Тоттенгем уважно стежить за ситуацією навколо Коло Муані та готовий зробити пропозицію, якщо він повернеться до ПСЖ після завершення оренди.