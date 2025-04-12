Англія

Італієць коштує дорого.

Англійський Ліверпуль цікавиться лідером міланського Інтера Ніколо Бареллою. Про це повідомляє авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, вартість 28-річного італійця складає 100 мільйонів євро. Керівництво "червоних" серйозно розмірковує над доцільністю витрачання такої великої суми. В свою чергу, якщо брати чисто спортивну складову, в Ліверпулі не сумніваються, що Барелла суттєво посилить склад команди.

Зазначається, що на півзахисника також претендує саудівський Аль-Хіляль, який готовий запропонувати італійцю зарплатню у розмірі 35 млн. євро на рік.

Чинна трудова угода гравця з "нерадзуррі" розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.

Цього сезону Ніколо Барелла відіграв за Інтер 41 матч, забив три голи та віддав вісім результативних передач.