Італія

Зарплата нападника залишиться незмінною.

Юний нападник Франческо Піо Еспозіто підписав нову угоду з міланським Інтером. Про це повідомляє офіційний сайт "нерадзуррі".

Нова угода з 19-річним італійцем розрахована до 30 червня 2030 року.

"Фізично потужний нападник із хорошим чуттям моменту, Еспозіто продовжує стрімко прогресувати. Інтер підтвердив віру в талант гравця, зробивши ставку на його майбутнє", — сказано на сайті міланського клубу.

Вихованець клубу та брат Себастьяно Еспозіто зараз виступає в Серії B за Спецію на правах оренди, де вже забив 14 голів у сезоні. Також він є основним форвардом молодіжної збірної Італії.