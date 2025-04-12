Команда Олівера Гласнера розпочала виїзд на Етіхад з двох голів, проте втримати цю перевагу не вдалося ще в першому таймі.
Ман Сіті - Крістал Пелес, Getty Images
12 квітня 2025, 16:29
У матчі 32-го туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті на домашньому стадіоні впевнено переграв Крістал Пелес із рахунком 5:2, незважаючи на те, що вже на 21-й хвилині поступався 0:2.
Гості шокували "містян" швидкими голами Еберечі Езе та Кріса Річардса, але вже до перерви Сіті зумів вирівняти гру завдяки голам Кевіна Де Брюйне і Омара Мармуша.
У другому таймі господарі остаточно перехопили ініціативу: відзначилися Маттео Ковачич, Джеймс Макейті і Ніко О'Райлі.
Фінальний свисток зафіксував більш ніж упевнену вольову перемогу Ман Сіті на Етіхаді, незважаючи на провальний початок.
Манчестер Сіті - Крістал Пелес 5:2
Голи: Де Брюйне, 33 Мармуш, 36 Ковачич, 47 Макейті, 56 О'Райлі, 79 - Езе, 8 Річардс, 21
Манчестер Сіті: Едерсон (Ортега, 71) — Льюїс, Діаш, Гвардіол, О'Райлі — Гонсалес, Ковачич (Доку, 88) — Макейті (Бобб, 82), Гюндоган, Де Брюйне (Гріліш, 88) — Мармуш (Савіньйо, 82)
Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лерма, Лакруа (Чілвелл, 63) — Муньйос, Вортон (Франса, 81), Камада, Мітчелл (Клайн, 63) — Сарр, Езе (Девенні, 81) — Матета (Г'юз, 46)
Попередження: Гонсалес, Макейті — Камада, Лакруа, Лерма