Англія

Коментар іспанського фахівця.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола задоволений турнірним становищем своєї команди з урахуванням того, як складається сезон.

"Інші команди з таким сезоном йшли б на 10-12 місцях в АПЛ. Я вам це гарантую. З огляду на неймовірні ситуації — особливо травми — ми повинні йти набагато нижче.

Так, усе не ідеально, але у нас є шанси отримати путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон", — сказав Гвардіола.

У суботу Манчестер Сіті домігся вольової перемоги над Крістал Пелес із рахунком 5:2. Команда Гвардіоли зараз розташовується на четвертій позиції в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.