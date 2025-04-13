Англія

Легендарний єгиптянин.

Напередодні Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з лідером команди Мохамедом Салахом.

За інформацією BBC, неназваний клуб з Саудівської Аравії пропонував контракт 32-річному єгиптянину на загальну суму в 500 млн. євро. Втім вінгер "червоних" відповів відмовою на цю пропозицію, тому що завжди хотів залишитися в Ліверпулі.

Зазначається, що Салах не відкидає можливості перейти до одного з клубів саудівської Про-ліги, але тільки по завершенню трудової угоди з мерсисайдцями, яка розрахована до 30 червня 2027 року.

У нинішньому сезоні Мо Салах провів за Ліверпуль 45 матчів, у яких забив 32 голи та віддав 22 гольові передачі.