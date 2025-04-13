Англія

Шокуюча статистика.

У неділю Манчестер Юнайтед зазнав чергової поразки, крупно поступившись на виїзді Ньюкаслу в поєдинку 32-го туру Прем'єр-ліги (1:4).

"Червоні дияволи" програли в рамках АПЛ у 115-й раз у 450 матчах від початку сезону-2013/14, першого після відходу легендарного сера Алекса Фергюсона з посади тренера. За весь час під керівництвом шотландця команда поступилася лише 114 разів у 810 іграх.

Наразі колектив Рубена Аморіма посідає 14-те місце в турнірній таблиці з 38 набраними очками.

У наступному турі (20 квітня) манкуніанці прийматимуть у рідних стінах Вулвергемптон, а перед цим (17 квітня) зіграють на Олд Траффорд із Ліоном в 1/4 фіналу Ліги Європи.