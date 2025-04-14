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Ньюкасл — Манчестер Юнайтед, Getty Images
14 квітня 2025, 00:35
Ньюкасл упевнено здолав Манчестер Юнайтед. Голкіпери "Червоних дияволів" змінюються — а віз і нині там.
У наступному турі Ньюкасл прийматиме лондонський Крістал Пелес, тоді як Манчестер Юнайтед удома зіграє матч-відповідь проти французького Ліона, після чого прийматиме Вулвергемптон.
Огляд матчу:
Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 4:1
Голи: Тоналі, 24, Барнс, 49, 64, Гімараес, 77 — Гарначо, 37
Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр (Крафт, 79), Шер, Берн, Лівраменто — Жоелінтон (Лонстафф, 85), Тоналі, Гімараес (Майлі, 85) — Дж. Мерфі (Гордон, 79), Ісак (Вілсон, 79), Барнс.
Манчестер Юнайтед: Баїндир — Мазрауї, Лінделеф, Йоро — Далот, Угарте, Еріксен, Амасс (Доргу, 55) — Фернандеш (Мейну, 81), Гарначо (Маунт, 55) — Зіркзе (Гойлунн, 55).
Попередження: Угарте, Йоро.