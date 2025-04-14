Англія

Єдиний гол Семеньйо на 1-й хвилині приніс до активу "вишень" три пункти.

Борнмут обіграв Фулгем з рахунком 1:0 у домашньому матчі 32 туру англійської Прем'єр-ліги. Єдиний гол у зустрічі вже на 1-й хвилині забив форвард господарів Антуан Семеньйо.

Після блискавичного старту "вишні" зосередилися на збереженні рахунку. Фулгем мав ініціативу, але не зміг реалізувати свої моменти.

Воротар Кепа Аррісабалага зіграв на нуль і допоміг команді втримати перевагу, як і український центральний захисник Ілля Забарний, який вийшов на поле на початку другого тайму.

Борнмут - Фулгем 1:0

Гол: Семеньйо, 1

Борнмут: Аррісабалага — Сміт, Сенесі (Забарний, 46), Гюйсен, Керкез — Кук, Адамс — Семеньйо (Солер, 90), Скотт (Таверньєр, 65), Уаттара — Барбоза

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон — Берге (Керні, 59), Лукич (Вілліан, 85) — Сессеньйон (Траоре, 58), Перейра (Сміт-Роу, 69), Івобі — Муніз (Хіменес, 60)

Попередження: Сенесі, Адамс, Кук — Робінсон, Керні