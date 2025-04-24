Англія

У "червоних дияволів" криза воротарської ланки.

Оптимізм – нечастий гість уболівальників Манчестер Юнайтед, і вже точно ніхто не чекав, що Алтай Баїндир раптом стане панацеєю від усіх бід.

Насправді, якби турецький воротар дійсно був готовий витіснити Андре Онана з основи, це сталося б значно раніше. Камерунець неодноразово помилявся, але тренери – спочатку Ерік тен Гаг, тепер Рубен Аморім – усе ж надавали перевагу саме йому. І те, що Баїндир досі залишався в тіні, говорило багато про рівень довіри до нього.

У матчі проти Ньюкасла, де Юнайтед пропустив чотири м’ячі, стало зрозуміло чому. Це був дебют Баїндира в АПЛ – і він вийшов доволі гірким. Особливо провальним виглядав четвертий гол, коли воротар невдало намагався вибити м’яч у центр поля, і просто подарував його Бруну Гімарайншу. Але й другий м’яч, забитий Гарві Барнсом, залишив питання до позиційної гри голкіпера, який фактично стояв уже за лінією воріт.

Розпасовка – ще один мінус. Лише 47% точних передач (27 із 57) – гірший показник, ніж у будь-кого на полі того вечора. А до цього був матч із Тоттенгемом, де Баїндир пропустив... прямим ударом з кутового.

Ситуація не найкраща – і для Баїндира, і для Онана. Аморім довго не знімав камерунця, та й зараз, схоже, не отримав упевненого дублера. Висновок? Жоден із них не виглядає розв'язанням проблеми.

У клубу залишаються два варіанти. Або продовжити довіряти Онана й сподіватися, що той перестане створювати проблеми там, де їх немає. Або виходити на трансферний ринок. Але тут теж не все просто – за Андре в липні 2023 року заплатили майже 50 мільйонів фунтів, а зараз така інвестиція навряд чи окупиться.

І чи може Юнайтед собі дозволити ще одного топового воротаря, при цьому платячи двом гравцям зарплату "першого номера"? У нинішніх фінансових умовах це виглядає як авантюра.

До того ж варто згадати: у Онана нещодавно були серйозні сімейні проблеми – його дружину пограбували, і родина потребує постійної охорони. Це теж не може не впливати.

Для Аморіма ситуація з воротарями – одна з найгостріших. З моменту його призначення Юнайтед пропустив більше голів у всіх турнірах, ніж будь-хто в АПЛ, крім Саутгемптона, Тоттенгема та Лестера. Воротарі не винні у всьому – але й допомоги від них замало.

Довгострокові рішення – складні та дорогі. А короткострокова перспектива лякає ще більше.

Отже, ми вирішили розібратись, хто ж може змінити ситуацію хоча б влітку. Manchester Evening News, профільний портал про Манчестер Юнайтед, пропонує шість кандидатур, серед яких два українці:

Діогу Кошта (Порту)

Вік: 25

Вартість за Transfermarkt: 38 мільйонів євро

25-річний португалець уже кілька років знаходиться на радарах клубів АПЛ. Ще у 2023 році ним цікавився Юнайтед, і з того часу його вартість лише зросла – нині близько 38 мільйонів євро. На батьківщині вважається номером один, а його контракт із Порту завершується через два роки. Але тут є нюанс – на горизонті з’явився Манчестер Сіті, який розглядає Кошту як наступника Едерсона. Якщо Юнайтед хоче забрати цього воротаря, діяти треба швидко.

Люка Шевальє (Лілль)

Вік: 23

Вартість за Transfermarkt: 30 мільйонів євро





Бюджетніший варіант. 23-річний француз добре проявив себе після відходу Майка Меньяна. Цього сезону він вже має десять "сухих" матчів у Лізі 1 та привертає увагу топ-клубів. Контракт до 2027 року, але Лілль ризикує залишитися без Ліги чемпіонів – а отже, і Шевальє може бути доступним за привабливу суму.

Анатолій Трубін (Бенфіка)

Вік: 23

Вартість за Transfermarkt: 25 мільйонів євро

Трубін провів 19 матчів за збірну України і є одним із найперспективніших голкіперів світу. Анатолій у середньому має майже два сейви за матч, і він стабільно тримає рівень. Досвіду на топ-рівні поки що небагато, але пригадуємо: Едерсон теж прийшов у АПЛ із Бенфіки – і став зіркою. Крім того, варто враховувати зріст Анатолія — 199 см, з якими він може впевнено почувати себе поруч з рослими суперниками в АПЛ при грі на виході.

Жоан Гарсія (Еспаньйол)

Вік: 23

Вартість за Transfermarkt: 20 мільйонів євро

Молодий іспанець уже був близьким до переходу в Арсенал минулого літа, але залишився допомагати Еспаньйолу в поверненні до Ла Ліги. Він має дивовижну реакцію й на нього вже поглядають і в Барселоні, і в Реалі – це про щось говорить.

Андрій Лунін (Реал Мадрид)

Вік: 26

Вартість за Transfermarkt: 20 мільйонів євро

Українець – у ролі запасного варіанту. Якщо Гарсія все ж обере Реал, то Лунін, швидше за все, шукатиме новий клуб. Коли Куртуа травмований, грає Лунін – і досить успішно. У 26 років він входить у свій пік. Андрію вже час шукати команду, де він буде отримувати стабільну ігрову практику. В українця теж бувають помилки, але він ніколи не відчував себе в Реалі гравцем, на якого покладаються. Відчуття, що ти номер один, може додати Андрію впевненості.

Зіон Судзукі (Парма)

Вік: 22

Вартість за Transfermarkt: 14 мільйонів євро

Ім’я знайоме фанатам Юнайтед. Ще за часів Тен Гага клуб був близьким до підписання японця з Урави, але той обрав інший шлях і тепер виблискує в Серії А. Судзукі грає впевнено та демонструє клас проти топ-нападників. Парма оцінює його у 40 мільйонів фунтів. Це багато – й чи вартує він цих коштів?