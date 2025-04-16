22-річний фулбек залишиться в команді на наступний сезон, попри інтерес грандів.
Дестіні Удоджі, Getty Images
16 квітня 2025, 18:57
Тоттенгем має твердий намір зберегти крайнього захисника Дестіні Удоджі в складі на сезон-2025/26. Про це повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, 22-річний італієць є ключовим елементом у майбутніх планах "шпор", тому наразі лондонський клуб не встановлює жодної трансферної вартості на гравця, незважаючи на зацікавленість з боку топових клубів.
Натомість Тоттенгем розглядає варіант із підписанням дублера для молодого лівого захисника.
Контракт Дестіні Удоджі діє до літа 2030 року. У поточному сезоні він провів на клубному рівні 30 матчів, в яких він віддав один асист та заробив два попередження.