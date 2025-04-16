Англія

Лондонський клуб додав форварда Брайтона до шортлиста на наступні трансферні вікна.

Челсі уважно стежить за прогресом Джорджініо Рюттера та розглядає 22-річного нападника Брайтона як потенційне підсилення в найближчі трансферні вікна. Про це повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг.

22-річний француз наразі відновлюється після травми стопи, однак провів сильний сезон у складі "чайок", відзначившись вісьмома голами та чотирма асистами.

Контракт Рюттера з Брайтоном діє до літа 2028 року. Універсальність і результативність форварда роблять його одним з найцікавіших варіантів для "синіх".

Портал Transfermarkt оцінює Джорджиніо Рюттера в 32 мільйони євро. Він є найдорожчим підписанням в історії Брайтона, перейшовши минулого літа з Лідс Юнайтед за 46,7 млн євро.