Англія

"Червоні" придивляються до гравців з прицілом на літо.

Вінгер дортмундської Боруссії Джеймі Байно-Гіттенс привернув до себе увагу скаутів англійського Ліверпуля. Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, головний тренер "червоних" хоче оновити лінію атаки команди. 20-річний англієць є одним з пріоритетних варіантів для Ліверпуля в цьому контексті.

Зазначається, що мерсисайдський клуб готовий влітку продати Луїса Діаса, Дарвіна Нуньєса та Діогу Жоту. Частина грошей з продажу цих виконавців піде на покриття трансферу Байно-Гіттенса.

Чинна трудова угода 20-річного англійця з "джмелями" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Джеймі Байно-Гіттенс відірав за Боруссію Д 44 матчів, забив 12 голів та віддав 5 результативних передач.