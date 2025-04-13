Німеччина

Українець може переїхати до Дортмунду.

Керівництво дортмундської Боруссії має намір оформити трансфер українського універсала Олександра Зінченка. Про це повідомляє портал Football Insider.

За інформацією джерела, "джмелі" повернуться до кандидатури українського гравця під час літнього трансферного вікна.

Зазначається, що керівники Боруссії протягом всього сезону уважно спостерігають за ситуацією навколо 28-річного українця. Дортмундці були близькі до підписання Зінченка минулої зими, але тоді в останній момент перехід зірвався. Тим не менш, "джмелі" не полишили ідею залучити до своєї команди гравця збірної України.

Чинна трудова угода гравця з "канонірами" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 22 млн. євро.

Цього сезону Олександр Зінченко відіграв за Арсенал 18 матчів та забив 1 гол.

Раніше Зінченко дав коментар щодо свого майбутнього в Арсеналі.