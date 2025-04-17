Англія

29-річний футболіст задоволений бути в складі "містян".

Джек Гріліш проводить не найкращий сезон, і преса пов'язує його з іншими клубами — з Тоттенгемом і Астон Віллою. Втім, як повідомляє TBR Football, Гріліш може залишитися в Манчестер Сіті.

Зазначається, що 29-річний Гріліш задоволений у Манчестер Сіті, а його висока заробітна плата є каменем спотикання для зацікавлених клубів.

У сезоні-2024/25 Джек Гріліш провів 30 офіційних матчів, у яких записав на свій рахунок три голи і п'ять результативних передач на партнерів. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Гріліша в 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті знайшов заміну Грілішу в Астон Віллі.