Англія

Football.ua розбирає ситуацію в боротьбі за зону Ліги чемпіонів на фініші чемпіонату Англії.

Англія гарантувала собі п'яту путівку в Лігу чемпіонів-2025/26. Додаткова квота зумовлена хорошими виступами англійських команд в цьогорічних єврокубках. Настав час поглянути, хто представлятиме АПЛ в Лізі чемпіонів наступного сезону.

До завершення Прем'єр-ліги – 6 турів. Всі зіграли однакову кількість матчів, у всіх залишилось по три домашні гри та три виїзди. Спробуймо проаналізувати форму команд і календар на фініші, оцінивши шанси кожного претендента.

Ліверпуль математично вже забезпечив собі місце в Лізі чемпіонів. Арсенал після успіху проти Реала вочевидь повністю перенесе фокус на поточну ЛЧ, однак запас у "канонірів" солідний – 9 очок переваги над шостим місцем. Достатньо буде обіграти Іпсвіч і Саутгемптон.

А от на інші три путівки є п'ять кандидатів: Ньюкасл, Ноттінгем Форест, Манчестер Сіті, Челсі та Астон Вілла. Про них і поговоримо.

Турнірна таблиця

Календар останніх шести турів (Д – домашній матч, В – виїзд в гості)

Ньюкасл несеться

Ньюкасл проводить історичний сезон. "Сороки" взяли перший за 70 років трофей, здолавши Ліверпуль у фіналі Кубка ліги. Успіх окрилив – команда виграла чотири матчі АПЛ протягом двох тижнів із загальним рахунком 14:2. Не завадила навіть відсутність Едді Гау (тренер зліг з пневмонією). Космічний рівень інтенсивності.

За Ньюкасл чудова форма та перевага в турнірній таблиці. Шанси псує хіба що календар. Суботній виїзд на Вілла Парк матиме ключове значення, лобова зустріч з Челсі також надважлива, а ще є Брайтон, якому Ньюкасл двічі програв в цьому сезоні. Потрібно уникнути поразок від прямих конкурентів і сподіватись, що Арсенал не збереже мотивацію на передостанній тур.

Ноттінгем Форест мріє про першу за 45 років ЛЧ

У Ноттінгем Форест навпаки розклад мрії: 4 середняки без турнірних завдань і Тоттенгем, який дуже нестабільний і дуже зручний за стилем. Лякає битва з Челсі в останньому турі, де можна все втратити, але Форест повинні закріпити за собою місце в Лізі чемпіонів до того. Головний бомбардир Кріс Вуд відновився після пошкодження.

Нуну Ешпіріту Санту зліпив симпатичну команду, яка простим футболом набирає очки. Не без везіння, звичайно, але перемоги над Ман Сіті та Ліверпулем, як і погром Брайтона, справили сильне враження, відчуття казки. У квітні Форест забуксували, зазнавши двох поразок поспіль. Гандикап майже розтав, тому права на помилку більше немає. Ноттінгем також чекає додаткове навантаження – півфінал Кубка Англії проти Ман Сіті.

Манчестер Сіті без Голанда

Завжди є впевненість, що Пеп Гвардіола своє візьме. Однак цей сезон аномальний. Нічого не виходить: старі схеми не працюють, нові ідеї не приживаються. Манчестер Сіті дуже страждає через травму Родрі, постійні проблеми у захисників, а тут ще й Голанд вилетів до кінця чемпіонату. Доведеться доїжджати на фініш без гольової машини.

Манчестер Сіті ризикує пролетіти повз Лігу чемпіонів. З таким календарем фіаско малоймовірне, але команда Пепа привчила до неприємних сюрпризів. Головне випробування – Астон Вілла. Нерви також попсують виїзні матчі з Евертоном (після повернення Моєса в "ірисок" 2 поразки за 13 турів) та Фулгемом (найбільше очок проти топ-6 в поточній АПЛ).

Челсі провалює друге коло

Взимку Челсі йшов на другому місці та фігурував серед претендентів на титул. Потім молода команда поплила – після Різдва лондонці мають 14-й графік набору очок в АПЛ. Вдарили травми, лідер команди Коул Палмер переживає персональний спад. Енцо Мареска все одно отримує позитивні відгуки, але без Ліги чемпіонів сезон буде невдалим.

Челсі потрібно відігрувати відставання, а суперники попереду неприємні. І Фулгем, і Евертон відібрали очки в першому колі. Найлегшим здається домашній поєдинок з МЮ, який у свій день теж здатен показати клас. Є надії, що Ліверпуль за два тури оформить чемпіонство і приїде на Стемфорд Брідж після святкування. Перемога над Форестом може вирішити завдання, але ще треба залишитись в боротьбі до останнього туру.

Астон Вілла та важкий іспит

Астон Вілла на тижні показала, що відповідає рівню Ліги чемпіонів, ледь не вибивши ПСЖ. Бірмінгемці сповнені мотивації вдруге поспіль відчути дух елітного європейського футболу. Для цього доведеться набирати очки з Ньюкаслом і Манчестер Сіті, а позитивний підсумок проти Тоттенгему та МЮ просто обов'язковий.

У Вілли важкий графік у порівнянні з конкурентами. До всього – півфінал (+потенційний фінал) Кубка Англії. Поразки в наступних двох матчах фактично поставлять хрест на перспективах зони ЛЧ. Але чому Вілла повинна програвати, якщо Унаї Емері повесні вивів команду на пік? 9 перемог за 10 останніх матчів у всіх турнірах. Зимові трансфери однозначно підсилили Астон Віллу. Відіграти одне очко в Сіті та три у Фореста – посильно.

Симуляція від комп'ютера Opta

Англія також отримає шосте місце в Лізі чемпіонів-2025/26, якщо Манчестер Юнайтед або Тоттенгем виграють Лігу Європи. Водночас потенційна перемога Арсеналу в нинішній ЛЧ нічого не змінить у квоті АПЛ, оскільки "каноніри" кваліфікуються через чемпіонат.