Англія

Онана аут?

Англійський Манчестер Юнайтед виявляє зацікавленість до воротаря франкфуртського Айнтрахта Кауа Сантоса. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За інформацією джерела, найближчого літа керівництво МЮ шукатиме заміну для основного голкіпера команди Андре Онана і 22-річний бразилець ідеально підходить для цього.

Зазначається, що німецький клуб не збирається відпускати талановитого голкіпера менше ніж за 60 млн. євро, враховуючи наскільки впевнено він замінив травмованого капітана команди Кевіна Траппа.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у два з половиною мільйони євро.

Цього сезону Кауа Сантос провів за Айнтрахт Ф 14 матчів, пропустив 19 м'ячів та тричі відіграв "на нуль".