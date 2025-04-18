Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 17 квітня 2025 року.

Манчестер Юнайтед у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи на своєму полі вирвав перемогу над Ліоном (5:4) і вийшов у півфінал турніру після гостьової нічиєї (2:2).

Основний час матчу закінчився з рахунком 2:2. На голи у виконанні Угарте та Далота у першому таймі від "червоних дияволів", "ткачі" відповіли точними ударами Толіссо та Тальяфіко у другій половині другого тайму. При цьому французи залишилися в меншості перед закінченням основного часу матчу, коли на 89 хвилині другу жовту картку отримав Толіссо.

Потім на 104 хвилині Шеркі вивів Ліон вперед, а ще через шість хвилин Ляказетт реалізував пенальті.

Проте команда Рубена Аморіма спромоглася відігратися і навіть встигнути забити переможний гол. Спочатку Фернандеш реалізував пенальті на 114 хвилині, після чого Мейну забив на 119 хвилині, а перемогу МЮ приніс Магвайр з голом на 121 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Ліон в рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Манчестер Юнайтед — Ліон 5:4 (перший матч — 2:2)

Голи: Угарте, 10, Далот, 45+1, Фернандеш, 114 (пен), Мейну, 119 Магвайр, 120+1 - Толіссо, 71, Тальяфіко, 77, Шеркі, 104, Ляказетт, 110 (пен).

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї (Шоу, 46), Магвайр, Йоро — Далот, Угарте (Мейну, 86), Каземіро, Доргу (Амасс, 99) — Гарначо (Еріксен, 100), Гойлунн (Маунт, 86), Фернандеш.

Ліон: Перрі — Мейтленд-Найлз, Мата, Ніакате, Тальяфіко (Чалета-Цар, 115) — Толіссо, Акуоку (Тессманн, 55), Верету (Ляказетт, 55) — Шеркі (Сантос, 108), Мікаутадзе (Мартін Фофана, 65), Альмада.

Попередження: Магвайр, Шоу — Верету, Толіссо, Тальяфіко.

Вилучення: Толіссо, 89 (друге попередження).